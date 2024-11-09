Водитель петербургского автобуса разгромил монтировкой Toyota Camry и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель маршрутного автобуса разгромил монтировкой Toyota Camry оппонента в дорожном конфликте. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне на улице Партизана Германа. Конфликт между водителями автобуса и Toyota Camry разгорелся из-за того, кому первым проехать по главной дороге.

«В ходе конфликта водитель автобуса достал монтировку и стал бить ею по окнам и кузову иномарки, угрожая расправой и автомобилисту, после чего поспешил уехать», — уточняется в сообщении полиции.

Впоследствии мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Легковой автомобиль в результате действий шофера автобуса получил сильные повреждения: на опубликованном видео видно, что у Camry три больших трещины на лобовом стекле от сильных ударов, разбиты заднее и боковые стекла, оторвано зеркало с водительской стороны.

Ранее на видео попал момент наезда автобуса на упавшего пенсионера в Подмосковье.