Российский флаг на автономерах станет обязательным до конца года

Изменения в ГОСТ, закрепляющие обязательное присутствие российского триколора на автомобильных номерах, будут внесены в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным. Самое приятное, что эта инициатива пришла буквально, что называется, из народа — с такой идеей выступил мой подписчик», — написал Хинштейн.

Депутат сообщил, что после этого он обратился с соответствующим предложением в ГУОБДД МВД РФ. Ныне действующий ГОСТ 1993 года допускает изготовление и установку на автомобили номеров как с российским триколором, так и без него, но с рельефными буквами RUS в поле кода региона. На начальном этапе выдачи номеров российского образца такие номера выдавались в ГАИ. В настоящее время их можно заказать в специализированных организациях, изготавливающих номерные знаки.

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