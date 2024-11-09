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Стало известно, чего боятся покупатели подержанных машин больше всего

Fresh перечислил пять страхов покупателей машин с пробегом

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Максим Блинов/РИА Новости

Покупатели подержанных автомобилей больше всего опасаются купить машину со скрученным пробегом, техническими и юридическими проблемами, а также побывавшую в воде. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные опроса автомобильного маркетплейса Fresh.

«Действительно, отличить по косвенным признакам вроде износа накладок на педалях пробег 138 тысяч километров от пробега 212 тысяч километров не так просто. Тем более, если накладки перед продажей предусмотрительно заменили», — отметили в Fresh.

Еще один страх покупателя — приобретение машины, восстановленной после серьезного ДТП, в том числе такой, которую должны были утилизировать, но вместо этого восстановили. Также покупатели боятся приобрести машины со скрытыми техническими или юридическими проблемами — с подделанными идентификационными номерами, в случае судебного спора вокруг машины, нахождения ее в залоге у банка и других подобных обстоятельств.

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