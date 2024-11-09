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Перечислены недостатки Chevrolet Onix за 1,8 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев назвал пять особенностей Chevrolet Onix, продающегося в РФ

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АО «UzAuto Motors»

По вместительности Chevrolet Onix, который ввозят в Россию из Казахстана, конкурирует с Lada Vesta. У машины ожидаются проблемы с турбомотором, но она снабжена надежной автоматической трансмиссией. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«В салонах засветились модификации с двигателями 1.2 мощностью 90 л.с., с механической пятиступенчатой коробкой, а также 132-сильные версии (с мотором того же объема) с гидроавтоматом», — сообщил Зиновьев.

По его словам, оба трехцилиндровых двигателя способны пройти 220-250 тыс. км, но вариант с турбонаддувом более проблемный, и такую машину лучше заправлять бензином АИ-98. Автоматическая шестиступенчатая трансмиссия была неоднократно модернизирована, ее ресурс достигает 150-200 тыс. км.

Седан прост по конструкции, в его оснащение входят парктроники, круиз-контроль, камера заднего вида, 8-дюймовый дисплей медиасистемы, перечислил эксперт.

Ранее стало известно, что в России планируется разработать единую модульную платформу для легковых автомобилей.

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