Китайский наследник Rover показал минивэн с запасом хода 1,5 тыс. км

Автомобильный бренд Roewe представил новый минивэн iMax 8, способный преодолеть на одной заправке и при заряженной батарее 1536 км. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль будет стоить в Китае от 199,9 тыс. юаней до 249,9 тыс. юаней (2,7-3,4 млн рублей). На электричестве минивэн способен проехать до 135 км, а средний расход топлива составляет 4,7 л на 100 км.

Минивэн снабжен множеством датчиков систем помощи водителю, включая фронтальную камеру под логотипом, два передних радара, а также камеры в зеркалах и над номерным знаком. Автомобиль рассчитан на семерых человек. Мощность гибридной силовой установки — 236 л.с.

Марка Roewe основана концерном SAIC в 2006 году. Первоначально ее автомобили базировались на технологиях, купленных у британского автопроизводителя MG Rover.

Ранее Hongqi обновил конкурента японского Toyota RAV4.