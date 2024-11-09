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Китайский наследник Rover показал минивэн с запасом хода 1,5 тыс. км

В Китае представлен минивэн Roewe с запасом хода 1,5 тыс. км

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carnewschina.com

Автомобильный бренд Roewe представил новый минивэн iMax 8, способный преодолеть на одной заправке и при заряженной батарее 1536 км. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль будет стоить в Китае от 199,9 тыс. юаней до 249,9 тыс. юаней (2,7-3,4 млн рублей). На электричестве минивэн способен проехать до 135 км, а средний расход топлива составляет 4,7 л на 100 км.

Минивэн снабжен множеством датчиков систем помощи водителю, включая фронтальную камеру под логотипом, два передних радара, а также камеры в зеркалах и над номерным знаком. Автомобиль рассчитан на семерых человек. Мощность гибридной силовой установки — 236 л.с.

Марка Roewe основана концерном SAIC в 2006 году. Первоначально ее автомобили базировались на технологиях, купленных у британского автопроизводителя MG Rover.

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