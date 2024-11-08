Принадлежащая Volkswagen и FAW марка Jetta представит новый седан

Принадлежащая совместному предприятию китайского FAW и немецкого Volkswagen марка Jetta в ближайшее время представит новый седан VA7. Об этом сообщает Autohome.

Изображения нового автомобиля появились в базе данных министерства промышленности и информационных технологий Китая. Автомобиль будет оснащен турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и сможет развивать максимальную скорость 200 км/ч. Для седана VA7 предусмотрены колесные диски с тремя вариантами дизайна. Внешность решена в фирменном стиле марки Jetta, с декоративными элементами в виде клеток.

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Автомобиль близок по конструкции Volkswagen Sagitar для китайского рынка, который является удлиненным вариантом Volkswagen Jetta для глобального рынка. По габаритам эта машина близка к Volkswagen Passat. При этом ожидается, что новый Jetta VA7 окажется дешевле своего аналога от Volkswagen.

Ранее стало известно, что среди автомобилей, импортированных в Россию, 90% приходится на машины из Китая.