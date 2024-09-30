Названы 10 проблем гибридных авто в России

Гибриды постепенно «приживаются» в РФ, однако пока с их эксплуатацией у россиян возникают сложности, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

«Сильная сторона гибрида — то есть наличие в его конструкции одновременно и электродвигателя и ДВС — одновременно является и его слабой стороной, поскольку оба двигателя обладают урезанными характеристиками. Также, по сравнению с полноценными электромобилями, у гибридов меньше емкость батарей», — заявил эксперт.

Он добавил, что в условиях российской зимы эти ограничения становятся очень заметными. При сильном морозе гибридный автомобиль может исчерпать возможности движения уже через 60-80 км. Проседает на холоде и динамика движения, подчеркнул Березин.

«Тем, кто приобретает гибрид из соображений экологичности, стоит помнить о том, что зимой такие автомобили столкнутся с повышением расхода топлива. Это связано с тем, что машина на холоде чаще переключается на ДВС, чтобы компенсировать ограниченную емкость батареи», — отметил специалист.

По словам Березина, еще один неприятный сюрприз, который ждет зимой владельца гибридной машины, связан с замедлением зарядки батареи. При этом разряжается на холоде она довольно быстро.

«Если вы хотите подзаряжать батарею автомобиля от бытовых источников питания, стоит озаботиться приобретением надежного стабилизатора тока. В противном случае при очередном перепаде сетевого напряжения можно будет столкнуться с воспламенением авто», — предупредил он.

Кроме того, для прогрева гибридов требуется больше времени, чем для обычного авто. Также Березин напомнил, что с прошлого года в РФ была введена новая методика оценки мощности гибридных машин. В результате показатели получаются неоправданно большими, что приводит к увеличению транспортного налога и платы ОСАГО, считает он.

Ранее россиянам объяснили, как подготовить автомобиль к похолоданиям и дождям.