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Внедорожник Lexus LX впервые за свою историю стал гибридом

Lexus представил топовую версию внедорожника LX с гибридной установкой

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Lexus

Компания Lexus представила новую топовую версию своего флагманского внедорожника LX, которая получила приставку 700h. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Lexus LX 700h оснащен гибридной системой параллельного типа: между двигателем V6 3,5 литра и десятиступенчатой автоматической коробкой передач расположен мотор-генератор со сцеплением.

Батарея гибридной системы защищена от воды: внедорожник способен преодолевать брод глубиной 700 мм. Габариты машины — 5100 мм х 1990 мм х 1895 мм, колесная база — 2850 мм, снаряженная масса составляет 2780 кг.

Помимо новой силовой установки Lexus LX 700h получил обновленную медиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма и новым интерфейсом.

Отмечается, что Lexus LX впервые за всю свою историю получил гибридную силовую установку.

До этого компания Lexus совместно с производителем бытовой техники Monogram разработала внедорожник GX с печью для пиццы.

Почти весь багажник Lexus Monogram GX заняла 30-дюймовая электрическая печь. Она имитирует дровяную кирпичную печь для приготовления пиццы. За задними сиденьями находится пресс для льда. Внутри автомобиля есть шкаф для хранения вина. В задних распашных дверях предусмотрены места для разделочной доски и столовых приборов. Также в автомобиле есть ведро для мусора.

Это всего лишь концептуальный автомобиль, а не серийная модель. О планах по выпуску такой версии Lexus GX пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что автодилеры Казахстана возмутились ценами на новый Lexus GX.

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