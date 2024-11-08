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Китайские машины заняли более 90% поставок в Россию

«Автостат»: доля китайских машин превысила 90% в импорте в Россию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В октябре 2024 года доля китайских автомобилей в поставках импортных машин в Россию превысила 90%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Во второй месяц осени 92,7% всех новых легковых автомобилей, ввезенных в нашу страну, прибыло из Китая. Таким образом, доля КНР в объеме российского автоимпорта спустя три месяца вернулась на уровень более 90%», — отмечается в сообщении агентства.

На китайские машины приходилось более 90% в импорте с апреля по июль, в сентябре их доля снизилась до 79%. В октябре в Россию ввезли 112 тыс. новых легковых автомобилей и 38 тыс. подержанных. Новые автомобили в Россию, помимо Китая, ввозят из Белоруссии и Киргизии (по 2% импорта в октябре), а также Казахстана (более 1%).

Более 60% от объемов ввоза подержанных машин в том же месяце пришлось на Японию, почти 17% — на Южную Корею.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал создание в России нового автозавода в партнерстве с автопроизводителем из Китая.

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