Автокомпания Audi уволит 4,5 тысячи сотрудников из-за кризиса

Автокомпания Audi планирует сократить 4,5 тыс. рабочих из-за сильного снижения продаж. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Издание сообщает, что компания Audi (принадлежит Volkswagen) испытывает финансовые трудности, поэтому рассматривает возможность сокращения персонала на 15% в попытке снизить расходы. Компания Audi постарается сохранить рабочие кадры, избавившись от сотрудников из косвенных сфер и от отдела разработки.

Основная прибыль Audi сократилась на 91%, с 1,2 млрд евро за III квартал прошлого года до 106 млн за тот же период 2024 года. Продажи уменьшились на ряде рынков, в том числе в Германии и США, спрос на автомобили Audi тоже упал. Среди «дочек» Volkswagen стабильные продажи сохранила только марка Lamborghini, самый большой спад наблюдается у Bentley – на 35%.

В настоящее время руководство Audi ведёт переговоры с представителями рабочих, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Volkswagen закроет минимум три завода в Германии.