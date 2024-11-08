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Стало известно, когда на российском рынке появится Changan CS75 Plus третьего поколения

Новый Changan CS75 Plus начнут продавать в России в ноябре

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Changan

Changan начнет продажи в России кроссовера CS75 Plus третьего поколения во второй половине ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль будет доступен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами и в трех комплектациях. В базовой версии кроссовер сегмента D будет оснащаться турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В обоих случаях автомобиль оснащается 8-ступенчтым гидромеханическим «автоматом» Aisin.

В базовой комплектации автомобиль получил шесть подушек безопасности, светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, салон с обивкой из искусственной кожи, электрорегулировки передних кресел, аудиосистему с шестью динамиками и панорамную крышу. В наличии также набор систем активной безопансности. Также среди опций встроенный видеорегистратор и проекционный дисплей, транслирующий показания приборов на лобовое стекло.

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