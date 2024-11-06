Россиянам назвали четыре причины для немедленной замены зимних шин

Зимние шины нельзя эксплуатировать и следует заменить новыми при глубине протектора менее 4 мм, повреждениях каркаса и ряде других неисправностей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

«Первая причина — износ рисунка протектора выше предельно допустимого: минимально допустимая остаточная высота рисунка протектора для зимних шин легковых автомобилей составляет 4 мм. Также следует заменить покрышку, если есть механические повреждения: проколы, порезы, сквозные или до корда, а также повреждения, обнажающие внутренние нити конструкции шины», — рассказали в Ikon Tyres.

Дальнейшая эксплуатация зимней шины также недопустима в случае разрушения или излома ее каркаса и герметизирующего слоя по любым причинам, в том числе из-за езды при пониженном давлении в шинах, добавили в компании. Кроме того, покрышку нельзя эксплуатировать при потере ее герметичности по любым причинам.

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