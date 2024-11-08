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В России резко подешевели зимние и летние шины

НАПИ: на 6% за месяц подешевели зимние шины в России

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Алексей Куденко/РИА Новости

В России за месяц подешевели зимние и летние шины, а всесезонные выросли в цене. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее средние цены на шины непремиального рыночного сегмента.

«За один месяц (с сентября 2024-го по октябрь 2024 года) всесезонные шины подорожали на 26,3%, цены на зимние шины снизились на 6,4%, летние шины подешевели на 11,6%», — отмечается в исследовании.

Средняя цена всесезонных шин для легкового автомобиля достигла в октябре 2024 года 17,1 тыс. рублей. Дороже этой отметки, по 17,6 тыс. рублей, всесезонные шины стоили в декабре 2023-го. Зимние шины в октябре 2024 года предлагались в России в среднем за 9,1 тыс. рублей, летние — за 9,4 тыс. рублей.

До этого стало известно, сколько внедорожников и грузовиков УАЗ купили россияне в октябре.

Ранее россиянам рассказали, автомобили с каким пробегом не следует покупать.

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