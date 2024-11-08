Россиянам рассказали, автомобиль с каким пробегом нельзя покупать

Подержанные автомобили массового сегмента не следует покупать с пробегом более 150 тыс. км, для премиум-машин критический уровень пробега выше. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Критическим считается пробег более 150 тысяч километров для автомобилей массового сегмента и более 200–250 тысяч километров для брендов премиум-сегмента. При этом важно понимать, что пробег — не единственный фактор износа», — рассказал изданию Антюфьев.

По его словам, пробег машины не является единственным фактором ее износа. Также негативно влияет на состояние автомобиля его длительное бездействие. При простое происходит расслоение масла, пересыхают сальники, разряжается аккумуляторная батарея.

Также важным фактором, влияющим на состояние автомобиля, является характер его эксплуатации: у машин из такси и каршеринга реальный пробег часто оказывается выше указанного на одометре.

«Оптимальным для покупки считается автомобиль с пробегом 30-60 тыс. км. В этом диапазоне машина еще сохраняет высокую надежность, требует минимальных вложений в обслуживание и остается достаточно ликвидной для последующей продажи», — заключил Антюфьев.

Ранее в Кемеровской области из-за ДТП с 15 грузовиками и тремя легковыми машинами трасса «Сибирь» оказалась заблокированной.