На видео попала драка мигрантов в тульской маршрутке

В Туле двое мигрантов устроили драку из-за сдачи и перепугали детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Мужчина попросил впереди сидящего парня передать сдачу. Тот грубо ответил, мол, не обязан этого делать. Слово за слово, и пассажиры устроили разборки — их пытались остановить женщины, но приезжие продолжили выяснение отношений», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как мужчины дерутся и не реагируют на просьбы пассажиров прекратить, мужчин даже не смущают детские крики. Женщины безуспешно пытались разнять приезжих, как говорится в сообщении, этого сделать не удавалось, поэтому мамам с детьми пришлось покинуть транспорт для своей безопасности.

До этого в Красноярске на видео попала драка водителей 63-го и 71-го маршрутов автобусов из-за места на остановке. На видео видно, как разъяренные водители не скрывают своих эмоций. В ходе драки одному мужчине оппонент разорвал футболку.

Ранее на видео попало, как дорожные рабочие усмирили буйного водителя в Крыму.