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На видео попало, как дорожные рабочие усмирили буйного водителя в Крыму

В Крыму попало на видео, как дорожные рабочие усмирили буйного водителя

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Крыму водитель бросился на симферопольских дорожников, потому что они не пускали его на перекрытую улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Целеустремленному гражданину несколько раз пояснили: ехать нельзя, Павленко ремонтируют, нужно перестроить маршрут. Это не помогло, успокаивать его пришлось всей бригадой. Предварительно, находился за рулем и потом прилег на асфальт военный следователь из Феодосии», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что мужчина вступает в конфликт с ремонтниками и не собирается смиряться с дорожными ограничениями. Как говорится в сообщении, успокаивать водителя пришлось всей бригадой, дорожники повалили мужчину на асфальт, но на видео видно, что человек поднялся и на этом конфликт не закончился.

До этого во Владивостоке попало на видео, как прохожий вступил в драку с двумя инспекторами ДПС. Известно, что мужчина стал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, которые оформляли ДТП.

Ранее сообщалось, что маршрутка с пассажирами врезалась в опору камеры фотофиксации в Тюмени.

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