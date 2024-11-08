Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внедорожник-конструктор из Mazda и УАЗ выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу внедорожник-конструктор из Mazda и УАЗ

close
auto.drom.ru

В Барнауле появился в продаже автомобиль УАЗ, на который установили детали от Mazda. Об этом говорится в объявлении на сайте «Дром Авто».

Также известно, что автомобиль полноприводный на новых сбалансированных колесах с «грязевой» резиной размерностью 31 дюйм. Установлен мотор и коробка передач от Mazda без пробега, у владельца есть выписка высвободившегося контрактного агрегата.

Портальные мосты на самодельном автомобиле — от УАЗа. Сиденья взяли из Toyota Chaser, в машине есть экспедиционный багажник. Все изменения в конструкцию зафиксированы в ПТС: к автомобилю прилагается полный комплект документов, в которых годом сборки значится 1992-й. Владелец самодельного внедорожника просит за него 290 тыс. рублей. Уточняется, что автомобиль стоит на учете без арестов и ограничений.

До этого в Кемеровской области перекрыли трассу Р-255 «Сибирь» из-за ДТП с 18 машинами. ГИБДД сообщило, что на 198-м километре трассы произошло столкновение 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, пострадал один человек.

Ранее россиянам рассказали, с каким пробегом нельзя покупать автомобиль.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами