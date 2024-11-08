Внедорожник-конструктор из Mazda и УАЗ выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле появился в продаже автомобиль УАЗ, на который установили детали от Mazda. Об этом говорится в объявлении на сайте «Дром Авто».

Также известно, что автомобиль полноприводный на новых сбалансированных колесах с «грязевой» резиной размерностью 31 дюйм. Установлен мотор и коробка передач от Mazda без пробега, у владельца есть выписка высвободившегося контрактного агрегата.

Портальные мосты на самодельном автомобиле — от УАЗа. Сиденья взяли из Toyota Chaser, в машине есть экспедиционный багажник. Все изменения в конструкцию зафиксированы в ПТС: к автомобилю прилагается полный комплект документов, в которых годом сборки значится 1992-й. Владелец самодельного внедорожника просит за него 290 тыс. рублей. Уточняется, что автомобиль стоит на учете без арестов и ограничений.

До этого в Кемеровской области перекрыли трассу Р-255 «Сибирь» из-за ДТП с 18 машинами. ГИБДД сообщило, что на 198-м километре трассы произошло столкновение 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, пострадал один человек.

Ранее россиянам рассказали, с каким пробегом нельзя покупать автомобиль.