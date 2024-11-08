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Из-за массового ДТП с 15 грузовиками перекрыта трасса в Кемеровской области

В Кемеровской области перекрыта трасса из-за ДТП с 18 машинами

В Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» произошло массовое ДТП, проезд по дороге оказался невозможен. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кузбасса».

«В результате ДТП произошло столкновение 15 грузовых и 3 легковых автомобилей, один человек пострадал. В данный момент уточняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — отмечается в сообщении ГАИ.

Авария произошла на 198-м километре трассы, в Топкинском муниципальном округе. Экипажи ДПС направляют транспорт в объезд места происшествия по дорогам «НовосибирскЛенинск-КузнецкийКемеровоЮрга».

На фото с последствиями ДТП, опубликованном Telegram-каналом «АСТ-54 Black, видно, что на спуске несколько грузовиков притерлись друг к другу, полностью заблокировав проезжую часть. Один из большегрузов проломил ограждение и выехал за пределы дороги на насыпь.

Ранее в Тюмени маршрутный автобус протаранил столб с камерами видеофиксации.

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