Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане предложили запретить продавать топливо на АЗС жителям младше 16 лет

В Татарстане решили запретить продавать топливо на АЗС жителям младше 16 лет

close
Мария Девахина/РИА Новости

Госавтоинспекция Татарстана инициировала запрет продажи топлива на АЗС лицам, не достигшим 16 лет. Об этом рассказал начальник республиканского Управления инспекции Рустем Гарипов в беседе с изданием «Реальное время».

По его словам, 16 декабря в республике пройдет правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Сейчас этот проект в работе инспекции. В дальнейшем она выступит с предложением, чтобы запрет был закреплен на законодательном уровне.

Гарипов объяснил, что законопроект разрабатывается для снижения количества ДТП с участием подростков, которые садятся за руль без прав. Вопрос становится особенно актуальным из-за роста популярности питбайков.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Согласно поправкам в статью 30.3 КоАП, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина к концу года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами