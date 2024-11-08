В Татарстане предложили запретить продавать топливо на АЗС жителям младше 16 лет

Госавтоинспекция Татарстана инициировала запрет продажи топлива на АЗС лицам, не достигшим 16 лет. Об этом рассказал начальник республиканского Управления инспекции Рустем Гарипов в беседе с изданием «Реальное время».

По его словам, 16 декабря в республике пройдет правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Сейчас этот проект в работе инспекции. В дальнейшем она выступит с предложением, чтобы запрет был закреплен на законодательном уровне.

Гарипов объяснил, что законопроект разрабатывается для снижения количества ДТП с участием подростков, которые садятся за руль без прав. Вопрос становится особенно актуальным из-за роста популярности питбайков.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Согласно поправкам в статью 30.3 КоАП, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина к концу года.