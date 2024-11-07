Тиктокерша записала в машине видео с призывом не спать с мужчинами из-за победы Трампа

В соцсети TikTok женщины стали призывать друг друга к целибату из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет The Telegraph.

На платформе появились десятки видео, в которых тиктокерши угрожают наказать мужчин за то, что они проголосовали за Трампа. В частности, они призывают поддержать движение 4B, в рамках которого предлагается сказать четыре «нет»: «никакой физической близости, свиданий, браков и детей в течение следующих четырех лет».

В одном из видеороликов, опубликованных в TikTok, женщина обещает соблюдать целибат и удалить приложение для знакомств.

«Это мой способ проявить суверенитет. Я настоятельно рекомендую всем одиноким женщинам, которые по-прежнему заботятся о защите прав женщин и борются за нашу телесную автономию, сделать то же самое. Удалите свои приложения для знакомств», — заявила она.

В другом видео женщина плачет в машине и также призывает женщин присоединиться к движению 4B.

«Женщины так же способны стать президентами, как и мужчины», — говорит она.

Движение 4B возникло в 2019 году и стало особенно популярным в Южной Корее.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Отмечается, что репродуктивные права побудили многих американок голосовать за Камалу Харрис, а победа Трампа стала «победой патриархата и традиционных ценностей».

Ранее Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов в США.