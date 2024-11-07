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Компания Wildberries открыла сеть собственных АЗС

Маркетплейс Wildberries открыл сеть автозаправочных станций

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Unal Cam/Global Look Press

Маркетплейс Wildberries совместно с оператором наружной рекламы Russ запустили собственную сеть автомобильных заправок, которой пока что могут воспользоваться водители компаний. Об этом сообщает газета РБК.

«АЗС находятся на территории логистических центров компании. Заправиться на них уже могут водители Wildberries и Russ. Компания рассматривает возможность открытия заправок и для всех автомобилистов», — пишет издание.

В РБК также сообщили, что открытие АЗС позволило водителям не только сэкономить время на дорогу, но и снизить расходы на логистику. К тому же, для сотрудников компаний предусмотрены более выгодные условия.

Например, чтобы заправиться нужно отсканировать специальный QR-код на заправочной станции, а новое приложение компании позволяет оплатить топливо бесконтактным способом или при помощи специальной топливной карты, а чтобы начать заправляться нужно отсканировать QR-код на АЗС. За развитие автозаправок будет отвечать департамент транспортной логистики.

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