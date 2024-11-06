Эксперты назвали россиянам самый выносливый кроссовер за 1,5 млн рублей

Компактный японский кроссовер Honda CR-V стал самым надежным в этом классе в России. Об этом пишетжурнал «За рулем» со ссылкой на иностранные исследования.

«Больше половины представленных на вторичном рынке Honda CR-V – в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км. Диапазон цен демократичный – в пределах 1,2–2,2 млн рублей. При этом цена слабо привязана к пробегу», — пишет издание.

Такой вывод эксперты делают на основе зарубежных рейтингов надежности, в котором Honda CR-V занимает 11-е место и считается лучшим из небольших кроссоверов. Эта модель схожа по габаритам с Toyota RAV4, который более популярен в продажах, но размещается в рейтингах надежности ниже CR-V. Приобретение больших кроссоверов из того же рейтинга обойдется в большую сумму не только новыми, но и с пробегом.

Версии Honda с дизельными моторами в Россию почти не попадали, чаще всего поставлялись атмосферные моторы 2.0 серий R и К, они устанавливаются на двух поколениях CR-V. Кроссовер с мотором 2.4 может пройти 400 тысяч км без капремонта, утверждают эксперты журнала. Моторы Honda отличаются наличием алюминиевого блока с чугунными гильзами, поэтому допустим для использования бензин «АИ-92».

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