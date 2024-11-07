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На видео попал момент пробития лобового стекла легковушки куском льда под Омском

Под Омском попало на видео, как льдина с крыши фуры и пробила стекло легковушки

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Телеграм-канал «RU_CHP»

Утром 6 ноября в Омской области в ДТП пострадал легковой автомобиль, в лобовое стекло которого попал кусок льда. Об этом сообщает Telegram-канал RY_CHP. Как отмечается, кусок льда сорвался с крыши автопоезда, двигавшегося во встречном направлении.

На кадрах с видеорегистратора легкового автомобиля видно, как льдина вылетела с крыши фуры. Водитель пострадавшей машины также сфотографировал последствия: засыпанный льдом салон машины и огромное отверстие в лобовом стекле.

До этого трофейную технику из зоны СВО показали в Санкт-Петербурге на выставке ко Дню народного единства. 4 ноября на экспозиции представили 22 единицы военной техники, захваченной в ходе СВО на Харьковском и Сумском направлениях.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, всего три бронеавтомобиля украинского производства, остальные — американские, канадские, европейские. Например, из украинской техники можно увидеть колесные бронемашины «Козак», «Варта» и «Тритон-01». Выставлен на выставке также американский танк Abrams, который выпускается с 1980 года, и боевая машина пехоты Bradley, изготовленная в США.

Ранее сообщили, что гараж главы села на Чукотке сдуло ветром на мать и ребенка.

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