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Гараж главы села на Чукотке сдуло ветром на мать и ребенка

Shot: гараж главы села на Чукотке улетел из-за ветра и упал на мать с ребенком

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Телеграм-канал «SHOT»

На Чукотке гараж главы села сдуло прямо на мать с ребенком из-за сильного ветра во время посадки вертолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Несколько часов назад Ми-8 компании «Чукотавиа» выполнял рейс из поселка Провидения в село Нунлигран. Во время посадки сильным порывом ветра от лопастей сдуло гараж, принадлежащий главе села Марине Тагратгыргиной», — говорится в публикации.

В результате конструкция, которая стояла в 25 м от места посадки, отлетела прямо на людей, ждавших вертолет. Женщину и ее шестилетнюю дочь госпитализировали, но спасти их не удалось.

Отмечается, что раньше гараж уже неоднократно улетал из-за ветра.

До этого в Даниловском районе Москвы девушка получила сильные ожоги.

Москвичка жила вместе со своим возлюбленным в гараже, пара не могла найти денег на съемное жилье. С наступлением холодов в середине октября молодые люди стали согревать помещение тепловой пушкой. В один из дней они распивали спиртные напитки, молодой человек пошел в магазин, его подруга заснула. Вернувшись, мужчина обнаружил, что во сне девушка попала ногой в тепловую пушку.

Ранее в автомобиле мигранта, врезавшегося в гараж в Петербурге, нашли игрушки для взрослых.

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