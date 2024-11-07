Гараж главы села на Чукотке сдуло ветром на мать и ребенка

На Чукотке гараж главы села сдуло прямо на мать с ребенком из-за сильного ветра во время посадки вертолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Несколько часов назад Ми-8 компании «Чукотавиа» выполнял рейс из поселка Провидения в село Нунлигран. Во время посадки сильным порывом ветра от лопастей сдуло гараж, принадлежащий главе села Марине Тагратгыргиной», — говорится в публикации.

В результате конструкция, которая стояла в 25 м от места посадки, отлетела прямо на людей, ждавших вертолет. Женщину и ее шестилетнюю дочь госпитализировали, но спасти их не удалось.

Отмечается, что раньше гараж уже неоднократно улетал из-за ветра.

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