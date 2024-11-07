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Японский концерн Nissan сообщил о тяжелом финансовом кризисе

В Nissan уволят 9 тысяч сотрудников и на 50% сократят зарплаты руководству

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Японский автопроизводитель Nissan решил сократить зарплаты своему руководству, уволить 9 тыс. сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%. Об этом говорится в пресс-релизах компании.

«Столкнувшись с тяжелой ситуацией, компания принимает срочные меры для улучшения показателей и создания более гибкого и устойчивого бизнеса, способного быстро адаптироваться к рыночным изменениям», — указывает производитель.

Nissan поставил перед собой цель уменьшить расходы, снизить себестоимость продукции и рационализировать портфель активов. В частности, гендиректор компании Макото Учида по своей воле отказался от 50% своей ежемесячной зарплаты. Аналогичное решение приняли и другие члены руководства. Также Nissan объявила о продаже 149 млн акций Mitsubishi Motors.

Ожидается, что компании удастся сократить 300 млрд иен ($1,94 млрд).

До этого автопроизводитель Nissan представил новое поколение кроссовера Murano. Автомобиль получил кресла с вентиляцией и массажем, цветной проекционный дисплей и подсветку салона с 64 оттенками.

Новый Murano снабжен 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 9-ступенчатой АКП, передним или полным приводом. В базовой версии для автомобиля предлагаются 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. В салоне стало гораздо меньше традиционных кнопок и рукояток: управление климат-контролем выведено на отдельную сенсорную панель.

Ранее были названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России.

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