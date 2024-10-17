Рассекречено новое поколение Nissan Murano

Японский автопроизводитель Nissan представил новое поколение кроссовера Murano. Автомобиль получил кресла с вентиляцией и массажем, цветной проекционный дисплей и подсветку салона с 64 оттенками.

Новый Murano снабжен 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 9-ступенчатой АКП, передним или полным приводом. В базовой версии для автомобиля предлагаются 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. В салоне стало гораздо меньше традиционных кнопок и рукояток: управление климат-контролем выведено на отдельную сенсорную панель.

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В самой дорогой комплектации внедрена центральная подушка безопасности, которая срабатывает между передними сиденьями. Задние двери Murano нового поколения открываются на больший угол, чем у прежнего, чтобы облегчить посадку пассажиров и установку детского кресла.

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