Mash: дагестанские гаишники заставили пассажира шпаклевать стены под угрозой лишения прав

В Дагестане сотрудники ГИБДД заставили пьяного пассажира остановленного автомобиля зашпаклевать стены в отделе под угрозой лишения водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, полицейские остановили автомобиль без номеров в Кайтагском районе. Рядом с водителем ехал владелец автомобиля по имени Мурад, который находился в нетрезвом состоянии. По словам автовладельца, его забрали в отдел под предлогом оформления документов, а там начали угрожать лишением водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и штрафом. Чтобы решить вопрос в пользу мужчины, ему предложили зашпаклевать стены в кабинетах отдела, что он и сделал в течение двух дней. Тем не менее автовладельца лишили водительских прав на два года, утверждает Mash Gor.

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