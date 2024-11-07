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Mash: дагестанские гаишники заставили пассажира шпаклевать стены под угрозой лишения прав

Mash: в Дагестане сотрудники ГИБДД заставили пассажира авто шпаклевать стены в отделе

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Дагестане сотрудники ГИБДД заставили пьяного пассажира остановленного автомобиля зашпаклевать стены в отделе под угрозой лишения водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, полицейские остановили автомобиль без номеров в Кайтагском районе. Рядом с водителем ехал владелец автомобиля по имени Мурад, который находился в нетрезвом состоянии. По словам автовладельца, его забрали в отдел под предлогом оформления документов, а там начали угрожать лишением водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и штрафом. Чтобы решить вопрос в пользу мужчины, ему предложили зашпаклевать стены в кабинетах отдела, что он и сделал в течение двух дней. Тем не менее автовладельца лишили водительских прав на два года, утверждает Mash Gor.

До этого в США водителя самосвала засыпало горячим асфальтом из кузова.

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