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Водителя самосвала погребло под лавиной горячего асфальта в США

Жителя Миссисипи погребло под лавиной горячего асфальта

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В Миссисипи на мужчину из грузовика из-за неисправности обрушился весь объем горячего асфальта. Об этом сообщает издание New York Post.

«В понедельник 41-летний Даррелл Шериф работал с гидравлической линией под грузовиком, который он забирал из AJ Materials в Джексоне, когда задний борт открылся и на него выгрузился асфальт», — говорится в сообщении.

На момент приезда полиции на месте происшествия несколько человек уже пытались помочь пострадавшему. На место происшествия были вызваны медики и спасательные службы.

До этого в Петербурге мужчины украли из автомобиля «скорой помощи» чемодан с оборудованием, медприборы, а также находившиеся в коробке документы и печати. Как дополнили в ведомстве, подозреваемыми в краже стали 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний уроженец Саратовской области. Свои действия мужчины пытались оправдать тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из подозреваемых признался, что контейнеры для бора биоматериалов они использовали в качестве рюмок и пили из них водку.

Ранее сообщалось, что против водителя подмосковной маршрутки возбудили уголовное дело.

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