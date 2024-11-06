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В Москве девушка получила страшные ожоги, засунув ногу в тепловую пушку

SHOT: в Москве девушка получила сильные ожоги, попав ногой в тепловую пушку

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Кирилл Брага/РИА Новости

В Даниловском районе Москвы девушка получила сильные ожоги, попав ногой в тепловую пушку, стоявшую в гараже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жительница Москвы проживала вместе со своим возлюбленным в гараже, пара не могла найти денег на съемное жилье. С наступлением холодов в середине октября молодые люди стали согревать помещение тепловой пушкой.

В один из дней они распивали спиртные напитки, молодой человек пошел в магазин, его подруга заснула. Вернувшись, мужчина обнаружил, что во сне девушка попала ногой в тепловую пушку, ее кожа покрылась волдырями и ожогами. На место была вызвана скорая помощь, медики настаивали на госпитализации, но девушка отказалась.

Спустя несколько недель ее состояние резко ухудшилось, она была доставлена в больницу, спасти пострадавшую медики не смогли. По словам врачей, организм не выдержал нагрузки от ожогов и постоянного употребления алкоголя.

Ранее житель Башкирии поджег жену и несколько дней удерживал дома, угрожая новым поджогом.

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