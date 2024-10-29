Россиянам рассказали, стоит и покупать подержанные авто до 50 тысяч рублей

В России на вторичном автомобильном рынке можно купить приличный автомобиль до 50 тыс. рублей, Об этом сообщает портал «Автовгляд».

Так, за 35 тыс. рублей предлагают «Оку» (ВАЗ-1111) 1999 года выпуска. Собственник уверяет, что автомобиль на ходу и не требует дополнительных вложений. ВАЗ-2114 2008 года продают за 50 тыс. рублей под ремонт: у машины стучит мотор и вылетает первая скорость коробки передач.

Автомобиль Москвич 400-й серии 1962 года выпуска продают под восстановление за 45 тыс. рублей. Он на полном ходу, не битый.

За 35 тыс. рублей предлагают праворульный Ford Festiva 1992 года выпуска. В машине есть кондиционер, стеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, центральный замок. Skoda Felicia 1996 года предлагают за 49 тыс. рублей. Его характеризуют как надежный и экономичный автомобиль. Продают на летней резине.

Кроме того, в ценовой категории «до 50 тыс. рублей» на вторичном рынке представлены автомобили ГАЗ, УАЗ, Toyota, Nissan, Honda, Kia и другие.

До этого дилер Fresh назвал семь минусов Lada Vesta с пробегом.

Ресурс сцепления роботизированной коробки передач в Lada Vesta является, пожалуй, главным недостатком, который вызывает недовольство у владельцев. Отсутствие плавности при начале движения появляется уже после 5-7 тыс. километров пробега. На сегодняшний день на Lada Vesta с роботом можно установить усиленную версию сцепления, которого должно хватить как минимум на 40 тыс. километров.

В 2024 году на Lada Vesta начали устанавливать вариатор китайской компании WanLiYang CVT18, похожий на Jatco JF015E. Эта трансмиссия склонна к перегревам и не выдерживает слишком интенсивной езды. Наиболее частая поломка у этого робота — выход из строя подшипников.

Другая неприятность — высокое потребление моторного масла, что вынуждает автовладельцев чаще обращаться в сервисные центры для его замены. Это нельзя назвать поломкой, но проблемой и дополнительной статьей расходов — вполне, отметил специалист.

Ранее россиянам назвали надежные кроссоверы за один миллион рублей.