Мужчины украли из «скорой помощи» баночки для анализов и пили из них водку в Петербурге

31 октября в Санкт-Петербурге на улице Пархоменко двое мужчин украли медицинский чемодан и коробки из автомобиля «скорой помощи». Об сообщили в МВД по Ленобласти.

«31 октября в полицию Центрального района обратилась 41-летняя сотрудница медучреждения, которая сообщила, что в ночь на 31 октября из автомобиля «скорой», припаркованного на улице Пархоменко, был похищен чемодан с оборудованием, медприборы, а также находившиеся в коробках документы и печати», — говорится в сообщении.

Как дополнили в ведомстве, подозреваемыми в краже стали 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний уроженец Саратовской области. Как отметили в полиции, свердловчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Свои действия мужчины внятно не объяснили, оправдывались тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из подозреваемых признался, что контейнеры для сбора биоматериалов они использовали как рюмки и пили из них водку, сообщили в МВД.

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