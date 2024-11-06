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Стало известно, во сколько обойдется россиянину содержание аналога Camry от Dongfeng

Грозит расходами: НАПИ подсчитало, сколько стоит владение Dongfeng Shine Max

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Dongfeng

Стоимость владения седаном Dongfeng Shine Max за пять лет составит 2,15 млн рублей при цене новой машины 2,2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

При среднегодовом пробеге в 15 тыс. км автомобиль за пять лет потеряет в цене 773 тыс. рублей. Техобслуживание за это время обойдется в 166,3 тыс. рублей, текущий ремонт — в 72 тыс. рублей. На страхование седана по каско потребуется 605,5 тыс. рублей, на ОСАГО — 101,5 тыс. рублей. Еще 294 тыс. рублей потребуется на топливо, а зимние шины и шиномонтаж суммарно обойдутся в 88,6 тыс. рублей.

Остаточная стоимость седана в комплектации Comfort с турбомотором 1.5 мощностью 199 л.с. и роботизированной трансмиссией составит 1,43 млн рублей.

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