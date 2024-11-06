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Skoda рассекретила новый кроссовер Kylaq с 30 системами безопасности

Грозит прибылью. Skoda показала новый компактный кроссовер Kylaq

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Skoda Auto

Skoda рассекретила новый компактный кроссовер Kylaq, разработанный для индийского рынка. Автомобиль в минимальной комплектации оснащен 25 системами активной и пассивной безопасности.

«Компактный кроссовер станет моделью начального уровня в семействе Škoda и будет стремиться привлечь клиентов своими современными технологиями, а также своей чрезвычайно конкурентоспособной ценой. Он основывается на успехе Slavia и Kushaq», — отмечается в сообщении Škoda.

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Skoda Auto

Kylaq базируется на той же модульной платформе MQB-A0-IN, которая используется для Kushaq и Slavia, 95% компонентов для новой модели производится в самой Индии. Длина кроссовера 3995 мм, колесная база — 2566 мм. Под капотом — турбомотор 1.0 мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 178 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

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