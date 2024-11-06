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Россияне вновь стали покупать автомобили «Москвич» после спада спроса

Машины «Москвич» снова стали востребованы у россиян после спада спроса

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Телеграм-канал «Завод Москвич»

Бренд Москвич попал на 9-е место в рейтинге десяти бестселлеров российского авторынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За 44-ю неделю 2024 года (с 28 октября по 3 ноября) в России было реализовано 712 новых автомобилей «Москвич». Это позволило отечественному бренду вернуться в топ-10 российского рынка, из которого он выбыл неделей ранее», — сообщили в агентстве.

За неделю до этого в лидерах находилась Toyota, которая, несмотря на своё текущее положение в России, была в рейтинге три недели подряд. Именно на её место и попал бренд Москвич, к тому же, сразу на 9-ю позицию, опередив по продажам Exeed. На первом месте остаётся отечественная Lada, объем реализации которой составил 9611 легковых автомобилей за прошлые семь дней.

Выпуск первого «Москвич-400» начался ещё в 1945 году, предположительно, по указу Иосифа Сталина. Автомобиль представлял собой пятиместный переднемоторный заднеприводный седан, который оснащался четырехцилиндровым двигателем М-400 мощностью 23 лошадиные силы. На базе первого «Москвича» выпускали ещё кабриолет, фургон и пикап. Нынешний модельный ряд «Москвича» не является оригинальным, а полностью позаимствован у азиатского партнера.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России поставили рекорд за 3,5 года.

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