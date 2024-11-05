В Южной Корее показали, как выглядит новый Kia Sportage, его привезут в Россию

В южной Корее представили популярный кроссовер Kia Sportage. Об этом сообщает издание Motor1.

На официальном сайте разместили первые фотографии автомобиля. Внешние изменения видно сразу: появилась более прямоугольная решётка радиатора и следом за остальными моделями бренда кроссовер Sportage перешёл на вертикальные блоки фар с интегрированными L-образными ходовыми огнями.

close Kia

Корейский дизайнеры изменили бамперы, а задние фонари сохранили свою форму. В салоне автомобиля теперь есть двухспицевый усеченный руль, новая виртуальная приборка и мультимедиа, потолок покрыт черной замшей. Изменилась и передняя панель, например, дефлекторы обдува находятся теперь в сплошной горизонтальной линии.

В Корее уже можно заказать кроссовер Kia Sportage за 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), модель с газовым мотором стоит минимум 29 млн вон (2,1 млн рублей), а вот гибридная версия Sportage обойдётся в 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

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