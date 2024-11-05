Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее показали, как выглядит новый Kia Sportage, его привезут в Россию

Обновленный Kia Sportage представили в Южной Корее

close
Kia

В южной Корее представили популярный кроссовер Kia Sportage. Об этом сообщает издание Motor1.

На официальном сайте разместили первые фотографии автомобиля. Внешние изменения видно сразу: появилась более прямоугольная решётка радиатора и следом за остальными моделями бренда кроссовер Sportage перешёл на вертикальные блоки фар с интегрированными L-образными ходовыми огнями.

close
Kia

Корейский дизайнеры изменили бамперы, а задние фонари сохранили свою форму. В салоне автомобиля теперь есть двухспицевый усеченный руль, новая виртуальная приборка и мультимедиа, потолок покрыт черной замшей. Изменилась и передняя панель, например, дефлекторы обдува находятся теперь в сплошной горизонтальной линии.

В Корее уже можно заказать кроссовер Kia Sportage за 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), модель с газовым мотором стоит минимум 29 млн вон (2,1 млн рублей), а вот гибридная версия Sportage обойдётся в 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

Ранее назвали 10 самых продаваемых авто с пробегом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами