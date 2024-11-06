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Перечислены самые популярные подержанные иномарки в России

«Авто.ру» назвало три самых востребованных подержанных авто ушедших брендов

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Максим Блинов/РИА Новости

В 2024 году наиболее востребованными в России среди иностранных автомобилей некитайских брендов стали бюджетные Kia, Hyundai и Ford. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

«Kia Rio была на третьем месте в 2023 году, а по итогам октября 2024-го стала лидером, сместив Ford Focus. Средняя цена автомобиля составляет 1,19 млн рублей. C января по сентябрь она снизилась на 2,1%. На втором месте, как и в 2023 году, оказался Hyundai Solaris», — отмечается в публикации.

На третьем месте оказался Ford Focus, средняя цена такого автомобиля в России — 726,3 тыс. рублей, с начала года она снизилась на 1%.

В «Авто.ру Бизнес» пояснили, что владельцы эксплуатируют свои автомобили дольше, чем было до ухода европейских и корейских автокомпаний из России, и этим можно объяснить снижение цены выставляемых на продажу машин.

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