Перечислены опасные последствия использования бензина АИ-92

Разовое использование бензина АИ-92 вместо АИ-95 не должно нанести повреждений автомобильному двигателю, но в ряде случаев может быть опасно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александра Солончука.

«Если для работы двигателя необходимо топливо с более высоким октановым числом, то использование АИ-92 с низким октановым числом может привести к детонации, что повредит мотор. Для производительных двигателей с высоким сжимаемым отношением АИ-92 может вызывать снижение мощности и экономичности», — перечислил Солончук.

По его словам, также использование бензина АИ-92 в случаях, если для двигателя рекомендованы автопроизводителем сорта АИ-95 и АИ-98, грозит образованием нагара на клапанах, а также повреждением поршней и цилиндров двигателя, ухудшением работы впрыска топлива.

Ранее стало известно о росте цен техосмотра в России.