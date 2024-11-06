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Перечислены опасные последствия использования бензина АИ-92

«Авилон» назвал три опасности бензина АИ-92 для двигателя

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Depositphotos

Разовое использование бензина АИ-92 вместо АИ-95 не должно нанести повреждений автомобильному двигателю, но в ряде случаев может быть опасно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александра Солончука.

«Если для работы двигателя необходимо топливо с более высоким октановым числом, то использование АИ-92 с низким октановым числом может привести к детонации, что повредит мотор. Для производительных двигателей с высоким сжимаемым отношением АИ-92 может вызывать снижение мощности и экономичности», — перечислил Солончук.

По его словам, также использование бензина АИ-92 в случаях, если для двигателя рекомендованы автопроизводителем сорта АИ-95 и АИ-98, грозит образованием нагара на клапанах, а также повреждением поршней и цилиндров двигателя, ухудшением работы впрыска топлива.

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