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Стало известно о скачке цен на техосмотр авто в России

В Подмосковье цены на техосмотр авто подскочат почти на 10%

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Подмосковье техосмотр подорожает почти на 7,4% с 1 января в рамках ежегодного повышения тарифов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства области.

В результате повышения тарифа максимальный ценник на техосмотр мототранспортных средств подскочит с 359 до 386 рублей. Для «легковушек» показатель вырастет с 1,05 тыс. рублей до 1,13 тыс. рублей. А вот для грузовиков техосмотр максимально будет стоить 2,53 тыс. рублей, для автобусов — до 2,4 тыс. рублей.

До этого в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года.

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

В АТИ подчеркнули, что также нужно уделить внимание системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность автомобиля.

Ранее были названы 10 самых продаваемых авто с пробегом в России.

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