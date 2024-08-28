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В Госдуме предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничных регионах

Депутат Хамзаев: штрафы за скорость в приграничных регионах надо отменить

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением аннулировать штрафы за превышение скорости в приграничных регионах и приостановить привлечение водителей к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что парламентарий направил обращение по этому поводу начальнику ГАИ. Хамзаев подчеркнул, что в связи с нападением ВСУ многие нарушают скоростной режим — для сохранения собственной жизни.

До этого с подобной инициативой выступил «Национальный автомобильный союз» (НАС). В письме министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву НАС предложил отменить все административные штрафы за нарушение ПДД в Белгородской, Брянской и Курской областях с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, кроме дел о нарушениях, наказывающихся административным арестом, лишением специального права или другими мерами, отнесенными к компетенции судей федеральных судов и мировых судей.

Такая мера позволила бы поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и зачастую использующих автомобиль как единственное средство спасения, говорится в обращении.

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.

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