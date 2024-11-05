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«Собственники в недоумении»: в Челябинске неизвестный поцарапал 50 машин

Житель Челябинска поцарапал 50 машин и попал на видео

В Челябинске неизвестный повредил около 50 машин, припаркованных на ночь вдоль автодрома на улице Харлова. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Наталья. По ее словам, мужчина целенаправленно шел рядом с автомобилями и царапал их капоты.

«В ночь с 3 на 4 ноября 2024 года вдоль автодрома, напротив подъездов улицы Харлова домов с 13 по 15, а также магазина «Пятерочка» на улице Харлова, 11 города Челябинска, неизвестным испорчены порядка 50 машин. Человек целенаправленно шел и царапал капоты машин, видно по камерам, установленным на МКД. Собственники машин в недоумении. За что? Почему? Кто этот человек? Наша машина не пострадала, она стоит уже в конце вереницы пострадавших автомобилей, видимо, он устал к концу парковки», — сообщила она.

На видеозаписях с камеры наблюдения видно, как человек идет вдоль десятков машин и проводит по ним каким-то предметом. Наталья добавила, что собственники уже обратились в полицию.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

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