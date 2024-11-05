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В Петербурге водитель одним ударом нокаутировал пешехода и попал на камеру

На камеру попал момент, как водитель отправил в нокаут пешехода в Петербурге

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге водитель одним ударом отправил пешехода в нокаут. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«26-летнего пешехода отправили в нокаут прямо на зебре на Королева — парень повздорил с водителем стоящей рядом тачки и в итоге получил с кулака. Нападавший вместе с попутчиком тут же скрылись с места, оставив оппонента на дороге», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина идет по «зебре». На него резко налетает водитель и наносит удар. В итоге мужчина остался лежать на асфальте. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к ИВЛ. Нападавшего и его попутчика разыскивают.

До этого в Екатеринбурге водитель иномарки уехал с водителем коммунальной службы на капоте, перед этим он наехал на этого мужчину. Инцидент запечатлели очевидцы, на видео видно, что мужчина на капоте движущейся машины что-то кричит и размахивает руками, пытаясь остановить иномарку.

В полиции сообщили, что в результате конфликта никто не пострадал. Как сообщила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Екатерина Шестакова, по данному факту сотрудниками проводится проверка.

Ранее драка водителей автобусов из-за места на остановке в Красноярске попала на видео.

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