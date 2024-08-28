Американец выругался матом в автобусе на беременную казашку за просьбу подвинуться

В Казахстане ехавший в автобусе гражданин США обматерил женщину, которая попросила его убрать ящик с ягодами, который он поставил на свободное место рядом с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

«Американец приехал в Казахстан и решил, что для его ящика с ягодами должно быть отдельное место. На просьбу беременной женщины убрать ящик он начал ее оскорблять», — говорится в сообщении.

Судя по видео, рядом находилось несколько пассажиров, но они никак не реагировали на происходящее. Чем закончился конфликт, неизвестно.

До этого в Центральном аппарате следственного комитета РФ заинтересовались нарушением прав несовершеннолетней, которую водитель автобуса, следовавшего из Нальчика в Санкт-Петербург, заставил сидеть сотни километров дороги на полу.

До этого в соцсетях появилась информация, что водитель агрессивно вел себя по отношению к несовершеннолетней пассажирке: девочка утверждает, что она ехала на ступенях автобуса, а также ходила в туалет в пакет, так как водитель отказался делать остановки.

Ранее в центре Москвы автомобиль МВД сбил водителя самоката.