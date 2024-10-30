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В Думе осудили сервисы такси за завышение цен на тарифы для родителей с детьми

Депутат ГД Чернышов назвал необоснованными цены на «детские» тарифы такси

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Shutterstock

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) назвал необоснованным завышение цен на «детские» тарифы такси. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат направил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому обращение с просьбой проверить обоснованность таких цен. В качестве одного из обоснований такой меры политик отметил, что значительное различие в цене на тариф (до нескольких раз) нелогично, поскольку «детский» и «эконом» тариф нередко предлагают водители с одной и той же машиной.

«Такое положение вещей вызывает серьезные вопросы, поскольку одно только наличие детского кресла не может быть основание для существенного удорожания услуги», — подчеркнул он.

По словам депутата, издержки на обеспечение доступа к такси для семей с детьми должны взять таксопарк либо агрегатор такси. Для обеспечения этого Чернышов предложил агрегаторам установить нулевую комиссию агрегатора для «детских» тарифов.

«Такой подход позволит сделать поездки для водителей более выгодными и сократить ценовую нагрузку на родителей, создавая более справедливую систему», — заявил он.

В марте ФАС заявила о возможности применения антимонопольных мер к Яндекс Такси.

Ранее были названы пять причин подорожания такси в 2024 году.

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