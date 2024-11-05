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На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением двух иномарок в Марий Эл

В Марий Эл видеорегистратор запечатлел последние секунды ДТП двух иномарок

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Марий Эл»

3 ноября в республике Марий Эл произошло лобовое столкновение двух иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики Марий Эл.

«Вечером 3 ноября на 22 км автодороги Помары-Коркатово Волжского района в результате столкновения двух автомашин, по предварительным данным, пострадали трое несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Водитель, на автомобиле которого был установлен видеорегистратор, выехал на встречную полосу движения и врезался в иномарку. Как сообщили в ведомстве, пострадавших несовершеннолетних доставили в больницу, один из них находится в реанимации. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого на видео попал момент столкновений двух большегрузов на участке автодороги Р-243 «Кострома-Пермь» в Удмуртии. На территории Игринского района водитель автомобиля Scania допустил занос полуприцепа, в результате произошло столкновение с встречным грузовым автомобилем Volvo.

Ранее видеорегистратор заснял, как у «КамАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину.

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