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Geely показала кроссовер, способный проехать 1,4 тыс. км на одной заправке

Geely представила кроссовер с запасом хода 1,4 тыс. км

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Geely

Китайский автопроизводитель Geely представил кроссовер Galaxy Starship 7 с запасом хода более 1,4 тыс. км. Об этом сообщает CarNewsChina. Прием заказов на новинку начнется 8 ноября.

Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. с высоким тепловым КПД — 46,5%, а также электродвигателями и литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором. Запас хода на электричестве — 101 и 150 км в зависимости от емкости батареи. На полном баке бензина с полностью заряженной батареей Galaxy Starship 7 может преодолеть 1430 км.

Интерьер кроссовера отличается симметричной Т-образной компоновкой передней панели и центральной консоли с 14-дюймовым экраном медиасистемы посередине. В наличии — аудиосистема с 16 динамиками.

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