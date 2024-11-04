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Представлен новейший кроссовер Volkswagen

Volkswagen представил свой новейший кроссовер Tayron L

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Autohome.com.cn

Автокомпания Volkswagen представила в Китае новый кроссовер Volkswagen Tayron L. Об этом сообщает Autohome.

Своей внешностью новинка напоминает европейский Tayron и китайский Tiguan L. Также у всех трех моделей одинаковый размер колесной базы (2791 мм). Однако Tayron L отличается от них декоративными элементами и дизайном салона. Так, китайский кроссовер имеет трехэкранную панель и отдельный тачскрин для пассажира.

Volkswagen Tayron L доступен только с бензиновыми турбодвигателями. В начальной комплектации автомобиль оснащается мотором на 1,5 л (160 л.с.). Старт продаж новинки ожидается через две недели.

До этого россиянам объяснили, какой Volkswagen Golf нельзя приобретать. По словам автоэкспертов, при покупке на вторичном рынке модели шестого поколения следует избегать машин с турбомоторами 1.2, 1.4 в варианте на 122 л.с., а также ранней версии роботизированной коробки DSG.

«Нет доверия турбодвигателям 1.2 (105 л. с.), 1.4 (122 л. с.) и роботу DQ200 – множественные их недуги вылечили уже после 2012 года. «Гидроавтомата» нет. В сухом остатке: два дизеля и атмосферные двигатели CGGA 1.4 (80 л. с.) и BSE 1.6 (102 л. с.) в сочетании с «механикой», — перечислил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

По его мнению, оптимальным вариантом является Volkswagen Golf шестого поколения с двигателем 1.6 мощностью 102 л.с. Он прост по конструкции и очень надежен, способен преодолеть 500 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что Volkswagen оставит без премий своих старейших сотрудников.

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