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Стало известно о помощи водителям, уснувшим в пробке в 50 км на трассе М-5

Дорожники помогли водителям, которые уснули в пробке в 50 км на трассе М-5

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Фото предоставлено очевидцем

В Челябинской области дорожные службы и сотрудники ГИБДД организовали помощь водителям, которые встали в огромную пробку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление дорог «Южный Урал».

«Ликвидируем заторы в горнозаводской зоне, которые связаны с уснувшими в автомобилях прямо на дорожном полотне водителями фур, также связанные с выездом фур на встречную полосу, на обочину», — заявили в организации.

Отмечается, что проблемы на дорогах связаны с гололедицей и сильными осадками.

4 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что водители трех российских регионов стоят в огромных пробках. По данным издания, затор образовался на трассе М-5 в Челябинской области, из-за снегопада пробка растянулась до Башкортостана. Также отмечается, что водители стоят на трассе М-4 на въезде в Ростов-на-Дону из-за ДТП с грузовиком.

Ранее дальнобойщик рассказал о пробке в 50 км на трассе М-5.

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