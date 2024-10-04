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Россиянам объяснили, какой Volkswagen Golf нельзя покупать

Автоэксперт Зиновьев перечислил три проблемных агрегата Volkswagen Golf

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Михаил Лобачев/«Газета.Ru»

При покупке на вторичном рынке Volkswagen Golf шестого поколения следует избегать машин с турбомоторами 1.2, 1.4 в варианте на 122 л.с., а также ранней версии роботизированной коробки DSG. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Нет доверия турбодвигателям 1.2 (105 л. с.), 1.4 (122 л. с.) и роботу DQ200 – множественные их недуги вылечили уже после 2012 года. «Гидроавтомата» нет. В сухом остатке: два дизеля и атмосферные двигатели CGGA 1.4 (80 л. с.) и BSE 1.6 (102 л. с.) в сочетании с «механикой», — перечислил Зиновьев.

По его мнению, оптимальным вариантом является Volkswagen Golf шестого поколения с двигателем 1.6 мощностью 102 л.с. Он прост по конструкции и очень надежен, способен преодолеть 500 тыс. км пробега, а у турбомотора 1.4 ресурс гораздо ниже. Кроме того, можно рассмотреть к покупке автомобиль с дизелем 2.0 мощностью 110 л.с., но в России таких автомобилей очень мало, указал эксперт.

Ранее автобренд Hongqi перечислил новинки, которые привезет в Россию в 2025 году.

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