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Медведицу и медвежонка сбили на трассе в России

В России на трассе сбили медведицу с медвежонком

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Телеграм-канал «Kamchatka_life.ru»

На Камчатке неизвестные сбили медведицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Трагедия снова на Мильковской трассе — хозяйку тайги сбили на 200-м километре, в районе реки Быстрая. Топтыжка боится отходить от кормилицы. И никак не может понять, почему она не встает», — говорится в публикации.

Отмечается, что медвежонку меньше года. Водители, проезжающие мимо, кидают ему еду. Впоследствии медвежонка попытались спасти, но специалисты не смогли его найти. По их мнению, животное также могли сбить на трассе, а тело увезли.

До этого в Приморье нашли пострадавших от действий медведя отца и сына. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Позже выяснилось, что крупное животное напало на собак в приюте, который в результате лишился 35 животных. По словам эксперта, хищник мог быть больным бешенством, так как здоровый медведь не зашел бы в населенный пункт.

Ранее россиянин на электросамокате напугал медведя и попал на видео.

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