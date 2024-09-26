Россиянин на электросамокате напугал медведя и попал на видео

На Камчатке россиянин на электросамокате напугал медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапый устроил вечерний променад по столице полуострова. Томно бродил по набережной, наслаждаясь видами озера Култушное, пока не услышал сигнал двухколесного. От неизвестного звука хищник вздрогнул, быстро свернул прогулку и побежал восвояси», — говорится в публикации.

Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Камчатка №1». На них видно, как зверь мчится прочь от самокатчика.

До этого в Приморье нашли пострадавших от действий медведя отца и сына. По данным министерства природы региона, хищник ворвался в дом и нанес травмы двоим взрослым мужчинам, которых спасти не удалось. В ведомстве также заявляли о том, что тот же медведь съел собаку недалеко от дома россиян.

Позже выяснилось, что крупное животное напало на собак в приюте, который в результате лишился 35 животных. По словам эксперта, хищник мог быть больным бешенством, так как здоровый медведь не зашел бы в населенный пункт.

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